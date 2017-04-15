В Калининском округе начался ремонт тротуаров и пешеходных дорожек

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Жители Калининского округа Тюмени обсудили вопросы безопасности дорожного движения с представителями управы, ГИБДД и депутатом, сообщает пресс-служба городской администрации.

Руководитель управы Марина Артемьева, ее заместитель Александр Сухомяткин, начальник городской ОГИБДД Сергей Кравцов, депутат Тюменской городской Думы Мурат Тулебаев пообщались с активистами, и многие вопросы взяли на контроль.

Во время встречи стало известно, что на улице Андрея Кореневского в районе жилого комплекса Плеханово, пешеходные тротуары на подходе к школе по улице Амурской планируется выполнить в летний период 2017 года.

На заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение обустроить пешеходный переход на улице Молодогвардейцев – подход к Центру дзюдо.

"Мы провели обследование улично-дорожной сети и составили реестр потребности устройства тротуаров. В первую очередь делаем тротуары на подходах к школам и детским садам", - рассказала руководитель управы Марина Артемьева.

В ближайшее время будут отработаны обращения жителей по установленным вблизи перекрестков афишным тумбам, загораживающим обзор.