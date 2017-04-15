Тюменских школьников приглашают на математический турнир

misis.ru

Межрегиональный турнир юных математиков пройдет с 4 по 6 мая на базе областной физико-математической школы. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко.

Впервые такое состязание прошло в прошлом году по предложению губернатора. Тогда на состязание "ТЮМ_72" приехали 52 команды юных математиков из Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь"

В этом году знатоки математики будут состязаться в первой (5, 6 и 7 классы) и высшей лиге (7 и 8 классы).

Торжественное открытие интеллектуальных состязаний состоится 4 мая в 10 часов для участников первой лиги и 5 мая в 9 часов 30 минут для высшей лиги. Более подробную информацию о турнире можно получить по телефону 8(3452)33-91-72.