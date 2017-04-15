Итоги конкурса "Живая классика" подвели в Тюмени

Фото городского департамента образования и науки

В Тюменском государственном институте культуры завершился региональный этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика", сообщает региональный департамент образования и науки.

80 победителей муниципальных этапов прочли фрагменты произведений российских и зарубежных авторов, не входящие в школьную программу по литературе.

Напомним, что конкурс "Живая классика" проходит ежегодно с 2012 года. Раньше участвовать в нем могли только шестиклассники, а с 2015 года такая возможность появилась у ребят 5-10 классов. В прошлом году на школьном этапе конкурса выступили более десяти тысяч ребят и около двух тысяч – на муниципальном.

Победителем конкурса 2017 года стал тобольский шестиклассник Иван Зверев. Он впечатлил жюри прочтением "Возвращение домой" Александра Горбовского. Второе место занял десятиклассник Денис Варава из Омутинского района, он выступил с постановкой "Антрепренер под диваном" Антона Чехова. Третье место – у тюменской девятиклассницы Дарины Смирновой с фрагментом из романа "Кысь" Татьяны Толстой.

После выступлений ребята побывали на экскурсиях и уроках актерского мастерства.

Добавим, что лучшие чтецы уже в мае отправятся в Международный детский центр "Артек", где пройдет всероссийский этап конкурса.