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В Тюмени обновлены адреса пунктов приема вторсырья

16:21 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Экологи-энтузиасты продолжают следить за изменением количества и расположением баков и корзин, которые размещают компании по сбору вторсырья. Тюменцам предлагают ознакомиться с картой сеток на Яндексе.

Так, недавно были установлены контейнеры для макулатуры и пластика  в двух корпусах Тюменского госуниверситета - на ул.Перекопской, 15а и Червишевский тракт, 13. В первом случае контейнеры можно найти на первом этаже справа от холла и под аркой корпуса. Во втором - баки расположены при входе в корпус и во внутреннем дворе. Сюда можно сдавать макулатуру и пластик. Баки открыты для общего пользования в часы работы учреждений. При входе нужно быть готовым предъявить документ, удостоверяющий личность, пишет "Вслyх.рy".

Бак для макулатуры появился в школе №73 на улице Белинского, 1а. Он находится на 1 этаже рядом с лестницей. Еще один установили в ТИУ на ул.Луначарского, в центральном холле на первом этаже возле банкомата. Баком для макулатуры обзавелось ТСЖ "Уютный" на улице Сургутской, 11. Особенность точки: двор закрытый, если вы на машине, то нужно позвонить в звонок, машину пропустят, если вы — пешеход, то придется подождать, когда кто-нибудь из жильцов будет входить/выходить.

Также желающие уменьшить количество отходов на свалках практически каждые выходные в 11.00 собираются на ул.Малыгина, 51, чтобы сдать макулатуру, пластик и алюминий. О том, состоится ли следующий выезд, можно отслеживать в группе ВК "Раздельный сбор отходов в Тюмени".

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