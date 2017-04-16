up

16.04.2017 воскресенье

EUR 59.7791

USD 56.2945

В Тюмени 6..8 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени реализуется новый литературный проект

18:24 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tonb.ru

Проект "Город Где" объединил в творческий союз писателя Наталью Фоминцеву и художника Марину Лебедеву. Он представляет собой цикл рассказов, объединенных общим местом действия. Жанр авторы определяют как "магический реализм".

Идея проекта родилась в октябре 2016 года. Автор Наталья Фоминцева написала рассказ "Большая Вода", художница Марина Лебедева сделала иллюстрации – все это было выложено в сеть. Тогда же возникла идея создавать "Город Где" как некое пространство – в группе проекта в "ВКонтакте" есть фотографии и стихи других авторов, соответствующие по атмосфере.

Следующий рассказ – "Мальчик, которого нет" - был опубликован в ноябре и вызвал некоторый резонанс у читателей. В феврале 2017 года возникла идея выпустить рассказ "Мальчик, которого нет" на бумаге, с дополнительными иллюстрациями. Сейчас пишется новый рассказ, в разработке около десяти сюжетов. Их героями станут люди разных возрастов и социальных слоев,  пишет газета "Тюмeнская облaсть сегoдня".

У тех читателей, кто уже ознакомился с произведениями, вошедшими в цикл "Город Где", возникают разные эмоции. Одни считают произведения излишне мрачными и депрессивными, другие принимают рассказы с восторгом и находят в них отражение своих собственных мыслей и чувств. Авторы проекта относятся к отзывам на свои творения спокойно.

"Читательская реакция вообще в принципе на любое творчество, не только наше, бывает непредсказуемой и странной. Обезопасить себя от недовольства некой общественности можно одним способом – ничего не делать. Некоторая мрачность проекта обусловлена выбранными темами, она существует как выразительное средство и с этой точки зрения абсолютно оправданна, - рассказала Наталья Фоминцева.

Последние новости

20:01 Тобольские дороги дополнительно оборудуют видеокамерами
19:01 Тобольский музей Романовых станет центром православного паломничества
18:24 В Тюмени реализуется новый литературный проект
18:00 16 апреля - события дня
17:40 В ОП РФ предложили ввести обязательный ЕГЭ по россиеведению
17:13 Московский эксперт расскажет о безопасности детей
16:21 В Тюмени обновлены адреса пунктов приема вторсырья
16:00 Тюменцев приглашают на фестиваль прогрессивной музыки
15:23 Шесть водителей отсидели 15 суток за незаконную тонировку
15:01 Тюменская область и предприятие "Ростсельмаш" продолжат сотрудничество
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: в паводок нужно действовать на опережение

Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве

Миллиардные инвестиции придут в Ишим и Ишимский район

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района

ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

﻿Доллар и евро подешевели из-за страстной пятницы, считают эксперты  

Общество

Тобольские дороги дополнительно оборудуют видеокамерами

Тобольский музей Романовых станет центром православного паломничества

В Тюмени реализуется новый литературный проект

Спорт

Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"

Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

Тюменского голкипера пригласили в ЦСКА

Происшествия

Жительница Тюменского района оставила младенца без присмотра и села за руль нетрезвой

В Тюмени на Широтной горела квартира

В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+