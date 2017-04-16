В Тюмени реализуется новый литературный проект

tonb.ru

Проект "Город Где" объединил в творческий союз писателя Наталью Фоминцеву и художника Марину Лебедеву. Он представляет собой цикл рассказов, объединенных общим местом действия. Жанр авторы определяют как "магический реализм".

Идея проекта родилась в октябре 2016 года. Автор Наталья Фоминцева написала рассказ "Большая Вода", художница Марина Лебедева сделала иллюстрации – все это было выложено в сеть. Тогда же возникла идея создавать "Город Где" как некое пространство – в группе проекта в "ВКонтакте" есть фотографии и стихи других авторов, соответствующие по атмосфере.

Следующий рассказ – "Мальчик, которого нет" - был опубликован в ноябре и вызвал некоторый резонанс у читателей. В феврале 2017 года возникла идея выпустить рассказ "Мальчик, которого нет" на бумаге, с дополнительными иллюстрациями. Сейчас пишется новый рассказ, в разработке около десяти сюжетов. Их героями станут люди разных возрастов и социальных слоев, пишет газета "Тюмeнская облaсть сегoдня".

У тех читателей, кто уже ознакомился с произведениями, вошедшими в цикл "Город Где", возникают разные эмоции. Одни считают произведения излишне мрачными и депрессивными, другие принимают рассказы с восторгом и находят в них отражение своих собственных мыслей и чувств. Авторы проекта относятся к отзывам на свои творения спокойно.

"Читательская реакция вообще в принципе на любое творчество, не только наше, бывает непредсказуемой и странной. Обезопасить себя от недовольства некой общественности можно одним способом – ничего не делать. Некоторая мрачность проекта обусловлена выбранными темами, она существует как выразительное средство и с этой точки зрения абсолютно оправданна, - рассказала Наталья Фоминцева.