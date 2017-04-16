Тюменских школьников приглашают на экскурсии в крупнейшие предприятия

trud.admtyumen.ru

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" пройдет с 17 по 23 апреля. Участие в ней примет и Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Школьники, студенты и их родители смогут познакомиться с рабочими профессиями, востребованными на рынке труда региона, а также узнают много нового об инструментах поиска работы.

Помимо этого, участники акции посетят ряд предприятий, чтобы поближе познакомиться с профессиями и спецификой производства. Так, например, им предстоит побывать на предприятиях агрохолдинга "Юбилейный", в пожарной части, на ООО "Тюмень-Водоканал", на хлебокомбинате "Абсолют", в КХ "Плодовое".

Одно из мероприятий, которое готовит центр занятости - игра "Кадроворот" - направлено на раннюю адаптацию будущих участников рынка труда к его непростым условиям, оно состоится 19 апреля. Для работодателей 20 апреля пройдет круглый стол "Развитие студенческих отрядов как инструмент подготовки кадров для АПК", пишет "АиФ в Западной Сибири".