В Тюменской области продолжается работа по организации летнего отдыха детей

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Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних предстоящим летом были рассмотрены на межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, сообщает региональный департамент социального развития.

Принявшие участие в заседании представители исполнительных органов государственной власти, федеральных служб и общественности определили основные направления работы для всех организаций, задействованных в системе детского отдыха в регионе. Комиссия утвердила межведомственный план мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2017 году.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей во время отдыха: перевозке детей, их пребыванию на воде и т.д. Традиционно эти вопросы будут рассмотрены на ежегодном областном обучающем семинаре для организаторов детского отдыха, который пройдет с 26 по 28 апреля 2017 года на базе "Олимпийская ребячка". В нем примут участие и представители других субъектов страны.

Как отметила Ольга Кузнечевских, подготовка к летней кампании в регионе проходит в плановом режиме, вопросы безопасности остаются на контроле правительства области. Всего в этом году планируется отдых 185 тыс. тюменских детей, в том числе по льготным программам - 48 тыс. детей. Показатель охвата организованными формами отдыха сохранится на уровне прошлого года- 93 %.

Сейчас активно проходит заявочная кампания на путевки по программе софинансирования на весенние и летние каникулярные смены. С 17 апреля начинается электронная запись на третью летнюю смену в детские лагеря и центры.

Для жителей Тюменской области работает телефон "горячей линии" (3452) 50-26-19, по которому можно задать все интересующие вопросы по организации детского отдыха.