up

16.04.2017 воскресенье

EUR 59.7791

USD 56.2945

В Тюмени 2..4 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области продолжается работа по организации летнего отдыха детей

14:19 16 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Вопросы организации отдыха,  оздоровления и занятости несовершеннолетних предстоящим летом были рассмотрены на межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских,  сообщает региональный департамент социального развития.

Принявшие участие в заседании представители исполнительных органов государственной власти, федеральных служб и общественности определили основные направления работы для всех организаций, задействованных в системе детского отдыха в регионе. Комиссия утвердила межведомственный план мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2017 году.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей во время отдыха: перевозке детей, их пребыванию на воде и т.д. Традиционно эти вопросы будут рассмотрены на ежегодном областном обучающем семинаре для организаторов детского отдыха, который пройдет с 26 по 28 апреля 2017 года на базе "Олимпийская ребячка". В нем примут  участие и представители других субъектов страны.

Как отметила Ольга Кузнечевских, подготовка к летней кампании в регионе проходит в плановом режиме, вопросы безопасности остаются на контроле правительства области. Всего в этом году планируется отдых 185 тыс. тюменских детей, в том числе по льготным программам - 48 тыс. детей. Показатель охвата организованными формами отдыха сохранится на уровне прошлого года- 93 %.

Сейчас активно проходит заявочная кампания на путевки по программе софинансирования на весенние и летние каникулярные смены. С 17 апреля начинается электронная запись на третью летнюю смену в детские лагеря и центры.

Для жителей Тюменской области работает телефон "горячей линии" (3452) 50-26-19, по которому можно задать все интересующие вопросы по организации детского отдыха.

Последние новости

17:21 Тюменские инженеры создадут искусственный интеллект
16:24 Тюменский благотворительный фонд организует концерт в поддержку двухгодовалого Ромы
16:19 Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
15:13 В Тюмени проведут фестиваль дворовых игр
15:02 Мавзолей Ленина откроют для посетителей 18 апреля
14:34 Россия обошла Турцию и Болгарию в рейтинге конкурентоспособности в туризме
14:19 В Тюменской области продолжается работа по организации летнего отдыха детей
13:29 Христиане отмечают Пасху
13:08 Тюменцев приглашают присоединиться к российскому флешмобу по экологии
12:20 Hubble сделал снимки гигантских извергающихся криовулканов Европы
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: в паводок нужно действовать на опережение

Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве

Миллиардные инвестиции придут в Ишим и Ишимский район

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района

ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

﻿Доллар и евро подешевели из-за страстной пятницы, считают эксперты  

Общество

Тюменские инженеры создадут искусственный интеллект

Тюменский благотворительный фонд организует концерт в поддержку двухгодовалого Ромы

Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы

Спорт

Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"

Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

Тюменского голкипера пригласили в ЦСКА

Происшествия

Жительница Тюменского района оставила младенца без присмотра и села за руль нетрезвой

В Тюмени на Широтной горела квартира

В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+