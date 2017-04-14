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Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района

17:24 14 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Управляющий Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально экономического партнерства.

Финансовая организация уделяет большое внимание взаимодействию с муниципальными образованиями Югры, сообщает Западно-Сибирский филиал банка "Открытие".

"С Сургутским районом банк плодотворно сотрудничает более 20 лет. Все это время мы активно развивали в районе сеть обслуживания клиентов, делая ее доступной для сельских жителей из удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Теперь банк здесь представлен восемью дополнительными офисами, 56 банкоматами, более 560 POS-терминалами. Для жителей района доступен весь спектр финансовых услуг", – подчеркнул Виталий Мосунов.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой дал высокую оценку деятельности Западно-Сибирского филиала, в том числе и на ниве благотворительности.

"Подписание соглашения становится доброй традицией. Мы положительно оцениваем опыт участия банка в общественной жизни района. При его непосредственной поддержке проходит много различных социально значимых мероприятий. В частности, банк на протяжении многих лет выступает партнером регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года". В этом году слет оленеводов, рыбаков и охотников в деревне Русскинской вновь прошел при участии финансовой организации", – отметил Андрей Трубецкой.

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , Сургутский район

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