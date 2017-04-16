В Тюмени проведут фестиваль дворовых игр

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Первый городской фестиваль творчества детско-молодежных сообществ "FriendFest" пройдет в Тюмени. Стать его участниками могут не только официальные сообщества, а все желающие.

Старт дворовым играм будут давать каждый четверг на Цветном бульваре. Дети, отдыхающие, на одной из самых главных площадок города, смогут стать участникам развлечений. У каждого сообщества в последствие будет возможность принять участие в детско-подростковом проекте "Диалог индивидуальностей" на территории палаточного лагеря с подростками из группы особого внимания. Также каждый участник сможет получить уникальную возможность : пройти школу социального добровольчества "Ты не один!" и стать волонтером - наставником для ребят в рамках проекта "Диалог индивидуальностей", пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь"

Отметим, что фестиваль проводится в рамках волонтерского проекта "Волонтеры Тюмени" центра "Дзержинец".