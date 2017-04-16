Тюменские инженеры создадут искусственный интеллект

минобрнауки.рф

Тюменские школьники собираются на очередное интеллектуальное состязание. Свои изобретения ребята покажут на региональной робототехнической олимпиаде, которая пройдет 12 мая в Региональном ресурсном центре при тюменском педагогическом колледже.

Ребята покажут роботов для устойчивого развития, интеллектуальные системы, облегчающие жизнь человека, роботов-манипуляторов и футболистов. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, в прошлом году областной тур олимпиады собрал порядка 200 участников и 80 тренеров из разных уголков Тюменского региона.

Чемпионы региональных заездов и авторы самых интересных проектов отправились на Всероссийский этап олимпиады и вернулись с победами. Так, например, Анастасия Пужак и Нигина Ивахненко из Тюменского педагогического колледжа победили в номинации "За чистый океан" состязания "Борись с отходами!". Ученик тюменской гимназии №1 Валерий Рагулин занял третье место в основной категории "Сортировка отходов". Роботы должны были сортировать отходы по типу мусора и складывать в специальные баки, пишет "АиФ в Западной Сибири".

В этом году участники предложат не менее интересные, полезные и перспективные проекты.