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В Тюмени продолжается подготовка к "Библионочи 2017"

20:59 16 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото библиотеки "Радуга"

Акция "Библионочь 2017" пройдет в библиотеках Тюменской области 21 апреля.  Центральная детская библиотека г встретит своих  читателей "Литературным капустником с играми, викторинами, танцевальными конкурсами. Веселая дискотека, цирковое представление, шоу мыльных пузырей и многое другое создадут для малышей зажигательную атмосферу книжных приключений, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Молодежная" площадка откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15). Холл-анимация от актеров театра "Альтер-Эго" задаст необычный тон вечера, который продолжат Театр-студия "Лаборатория перемен", режиссер и сценарист Шамиль Агаев, а завершит сеанс арт-терапии от художника Максима Радионова.

"Новое прочтение: старые сказки на новый лад" предлагают в Аромашевской центральной районной библиотеке им. В.И. Белова.  Разделенные на три команды, гости пройдут по маршруту квеста, выполняя задания, и в финале покажут свою версию старой сказки на новый лад.

В Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина г. Заводоуковска участникам акции будет предложено "Путешествие по временам года", которое объединит в себе литературную гостиную, музыкальную остановку, а так же элементы игровой программы и поисковой экспедиции.

Детская библиотека города Ишима 21 апреля в 18.00 приглашает детей на "Библиосумерки-2017: Эко – сказка "Чудеса за два часа", которые приурочены к году экологии в России.

Вечер в экостиле ждет и гостей Бердюжской Центральной районной библиотеки, в программе: дегустация книжных новинок; библиобродилки; медиапутешествия

"Экологическая кругосветка"; выставки, конкурсы, литературные квесты  и многое другое.

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