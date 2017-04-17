18 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Пароходская, 27, каб. 203) начнется студенческая научно-практическая конференция "Культура, искусство, просвещение".

В с. Сладково в 11 часов начнется первая региональная научно-практическая конференция "Развитие детского общественного движения: достижения, проблемы, перспективы". В ней примут участие представители "Российского движения школьников".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется селекторное совещание в режиме видеоконференции федеральной мониторинговой группы "Честная цена" с участием региональных групп.

В Тюмени в 14 часов на ул. Советской, 61 (второй этаж, зал заседаний) начнется семинар-совещание "Совершенствование управления охраной труда. Современные тенденции и подходы", посвященный Всемирному дню охраны труда.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция психолога-консультанта в области детско-родительских отношений Роберта Туйкина о том, как найти общий язык с ребенком и обеспечить детям безопасность.

Этот день в истории:

В 1718 году по указу Петра I создан Капитул российских орденов, который разрабатывал статут орденов и других государственных наград и вел учет награжденных.

В 1789 году в Тобольске торжественно открыта типография Василия Корнильева - первая типография в Сибири.

В 1846 году американец Хаусс запатентовал телеграфный аппарат.

В 1902 году Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

В 1922 году в Москве начал функционировать первый автобус.

В 1923 году основано спортивное общество "Динамо".

В 1927 году ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

В 1934 году американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт (штат Техас).

В 1967 году завершено строительство искусственного Красноярского моря.

В 1968 году старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

В 2001 году Михаил Горбачев получил премию от США "За глобальное взаимопонимание" в размере 10 тыс. долларов.