19 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 13 часов в Институте истории и политических наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23) начнется пресс-тур, посвященный открытию новой аудитории.

В Тюмени в 15 часов 30 минут в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, третий этаж) начнется встреча начальника ТВВИКУ Дмитрия Евмененко с военными атташе из 40 стран мира по вопросам подготовки офицерских кадров для инженерных войск иностранных государств.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов 45 минут начнется пресс-тур "О планируемых работах по содержанию уличной дорожной сети в летний период". Отъезд от администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20).

В Тюмени в 16 часов на ул. Республики, 52 (каб. 205) начнется брифинг главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского.

В Тюмени в 18 часов на ул. Широтной, 167, к. 3 начнется акция "Зеленый коридор" по сбору твердых бытовых отходов.

Этот день в истории:

В 1563 году в Москве началось печатание первой книги - "Апостол".

В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

В 1882 году умер Чарльз Дарвин, английский естествоиспытатель, автор знаменитой теории эволюции живых организмов.

В 1902 году родился Вениамин Каверин - писатель, автор произведения "Два капитана".

В 1919 году Лесли Ирвин сделал первый прыжок с парашютом, раскрывающимся после прыжка.

В 1928 году было завершено издание первого Оксфордского словаря английского языка.

В 1935 году в СССР основано спортивное общество "Спартак".

В 1967 году на экраны вышел фильм Ролана Быкова "Айболит-66".

В 1984 году официально утвержден национальный гимн Австралии.

В 1995 году некий Тимоти Макуэй взорвал начиненный взрывчаткой микроавтобус перед входом в административно-культурный центр города Оклахома-Сити в США. Погибли 168 человек.

В 2000 году в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.