20 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется восьмое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в отеле DoubleTree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46, конференц-зал Diamond) начнется VII научно-практическая конференция кардиологов Тюменской области. Пресс-подход в 9 часов 30 минут.

В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) начнется ярмарка вакансий с участием 40 предприятий Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется церемония награждения победителей конкурса представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в губернаторском зале ТюмГУ (ул. Семакова, 18) начнется подведение итогов конкурса "Школа гостеприимства: мой первый проект в сервисе и туризме".

В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, второй этаж) начнется заседание пресс-клуба "Неформат" на тему "Дорогое слово": как не обжечься на рекламе долевок".

В Тюмени в 16 часов в большом зале заседаний областной Общественной палаты (ул. Советская, 61) начнется награждение победителей областного конкурса "Жизнь – священный дар" по итогам 2016 года.

В Тюмени в 16 часов в гимназии №16 начнется городской конкурс "Лучший школьный повар".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется отчетный концерт "Звездная палитра планеты творчества".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция первого заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова "Подготовка к посевной в Ишимском районе".

Этот день в истории:

В 1656 году в России появились медные деньги.

В 1865 году впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

В 1901 году открыт Большой зал Московской консерватории.

В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

В 1934 году впервые присвоено звание Героя Советского Союза. Его получила группа летчиков, спасавших челюскинцев.

В 1932 году в Ленинграде завод "Промет" освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных колонок.

В 1933 году издательство "Молодая гвардия" приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей".

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1984 году создан государственный заповедник "Верхне-Тазовский" в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 1994 году вступил в силу договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный в 1992 в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1996 году часы "Калатрава" 1939 года выпуска компании "Патек Филипп" были проданы на аукционе "Антикуорум" в Женеве за 1,78 млн долларов. Это самая большая цена за наручные часы.

В 2001 году впервые за всю историю британской поп-музыки участник "Биттлз" Пол Маккартни стал миллиардером.