21 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется конкурс "Театр фронтовой песни".

В Тюмени в 11 часов в Центре науки, экологии и техники Дворца "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6а) начнется областная выставка технического творчества и робототехники.

В Тюмени в 12 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется первенство Тюменской области по волейболу среди девушек.

В Тюмени в 12 часов 55 минут начнется пресс-тур, посвященный реализации программы "Безопасные и качественные дороги Тюменской области". Отъезд от Главного управления строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11).

В Тюмени в 15 часов 30 минут на ул. Советской, 61 (второй этаж, зал заседаний) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в областной детской научной библиотеке имени Константина Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнется акция "Библиосумерки-2017" и экологическая игра "Пусть всегда будет чистой Земля".

В Тюмени в 18 часов в ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а, ауд. 111) начнется награждение отличников Тотального диктанта.

В Тюмени в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется презентация проекта "Город снов" театра "Мимикрия".

В Тюмени в 20 часов в областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется Всероссийская акция "Библионочь-2017".

В Большом Сорокино в 10 часов начнется ХХ спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области по мини-футболу.

Этот день в истории:

В 1792 году состоялось присоединение Царства Польского к России.

В 1910 году в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.

В 1937 году премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечается как событие государственной важности.

В 1939 году в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва" - первый трехзальный кинотеатр в СССР.

В 1941 году состоялось вручение в Кремле сталинских премий.

В 1946 году после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

В 1954 году СССР вступил в ЮНЕСКО.

В 1964 году начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.

В 2000 году Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.