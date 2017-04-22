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22 апреля - события дня

17:58 21 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется образовательная программа ProfBox.

В Тюмени в 10 часов в Центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) начнется областной семинар повышения квалификации судей по спортивному туризму.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется первенство Тюменской области по бильярдному спорту (снукер).

В Тюмени в 11 часов в гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнется городской конкурс по робототехнике "Робомир".

В Тюмени в 11 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 154) начнется конкурс народного творчества "Таланты Туры".

В Тюмени в 16 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа ансамбля украинской эстрадной песни "Чаровници" "Дiвчiна – весна".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 81) начнется конкурс проектов "Моя идея".

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 81, большой зал) начнется гала-концерт областного фестиваля "Студенческая весна".

В Тюменском районе в 10 часов в Центре "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта) начнутся учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области.

В Ялуторовске в 10 часов начнется праздник "Красная горка". Программа здесь.

Этот день в истории:

1500 - португальская эскадра открывает побережье будущей Бразилии.

1799 - в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.

1832 - указом императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел.

1863 - состоялось первое заседание Московской городской думы.

1929 - возобновлено издание "Литературной газеты".

1969 - в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

1870 - родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов), политический и государственный деятель, революционер.

1980 - Канада объявила о бойкоте московских Олимпийских игр.

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