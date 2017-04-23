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23 апреля - события дня

18:00 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени состоится Всероссийская акция "Дерево Победы".

В Тюмени в 16 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Факел" (Воронеж).

В Тюменском районе в 13 часов на территории археологического музея-заповедника (23 км Ялуторовского тракта, озеро Андреевское) начнется национальный праздник коренных малочисленных народов Севера "Вороний день". Отъезд от ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) в 12 часов 30 минут.

Этот день в истории:

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

В 1836 году вышел первый том журнала "Современник".

В 1907 году Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

В 1932 году в Стратфорде-он-Эйвоне открыт Королевский шекспировский театр, который проводит шекспировские фестивали.

В 1945 году освобождены узники концлагеря Равенсбрюк.

В 1942 году в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.

В 1951 году учрежден Олимпийский комитет СССР.

В 1954 году в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

В 1959 году культурно-просветительская школа Тобольска преобразована в тобольское культурно-просветительское училище.

В 1964 году создан театр на Таганке.

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