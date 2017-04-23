24 апреля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется заседание экспертного совета технопарка.
В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция по итогам федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюмени.
Этот день в истории:
1490 - родился Франциск Скорина, белорусский первопечатник, начавший тиснение книг раньше Ивана Федорова (с 1517 года).
1877 - началась русско-турецкая война 1877-1878 годов.
1898 - Испания отвергла американский ультиматум о выводе своих войск с Кубы и объявила войну США.
1915 - из полутора миллионов проживавших в Османской империи армян были уничтожены почти две трети, включая женщин, детей и стариков. В Армении эта трагическая дата отмечается как День памяти жертв геноцида.
1916 - родился Григорий Федотов, первый советский футболист, забивший в официальных матчах 100 голов.
1916 - начало Пасхального восстания в Ирландии против британского владычества.
1918 - американские войска начали интервенцию в Советскую Россию, высадившись в Мурманске.
1938 - на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга-Волга".
1942 - родилась Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса.
1945 - Генрих Гиммлер безуспешно попытался через шведского дипломата Фольке Бернадотта предложить Великобритании и США безоговорочную капитуляцию германской армии на Западном фронте, чтобы продолжить войну с Советским Союзом.
1946 - первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15.
1967 - пришедшая к власти в Греции хунта запретила ношение мини-юбок.
1970 – Китай запустил свой первый космический спутник.
2001 - Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.
2007 - в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России Бориса Ельцина.
2013 - обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1 тыс. 127 человек, ранены свыше 2 тыс. 500.