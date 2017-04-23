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24 апреля - события дня

18:00 23 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется заседание экспертного совета технопарка.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция по итогам федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюмени.

Этот день в истории:

1490 - родился Франциск Скорина, белорусский первопечатник, начавший тиснение книг раньше Ивана Федорова (с 1517 года).

1877 - началась русско-турецкая война 1877-1878 годов.

1898 - Испания отвергла американский ультиматум о выводе своих войск с Кубы и объявила войну США.

1915 - из полутора миллионов проживавших в Османской империи армян были уничтожены почти две трети, включая женщин, детей и стариков. В Армении эта трагическая дата отмечается как День памяти жертв геноцида.

1916 - родился Григорий Федотов, первый советский футболист, забивший в официальных матчах 100 голов.

1916 - начало Пасхального восстания в Ирландии против британского владычества.

1918 - американские войска начали интервенцию в Советскую Россию, высадившись в Мурманске.

1938 - на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга-Волга".

1942 - родилась Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса.

1945 - Генрих Гиммлер безуспешно попытался через шведского дипломата Фольке Бернадотта предложить Великобритании и США безоговорочную капитуляцию германской армии на Западном фронте, чтобы продолжить войну с Советским Союзом.

1946 - первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15.

1967 - пришедшая к власти в Греции хунта запретила ношение мини-юбок.

1970 – Китай запустил свой первый космический спутник.

2001 - Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.

2007 - в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России Бориса Ельцина.

2013 - обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1 тыс. 127 человек, ранены свыше 2 тыс. 500.

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