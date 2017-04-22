Офисным работникам предлагают сдать мусор на переработку

urbanicity.ca

Оформить заявку на вывоз ненужной бумаги и пластиковых изделий из офисов предлагают тюменским предприятиям волонтеры экологического движения "Круговорот". В городе стартовал проект "Зеленый офис".

"Каждый рабочий день мы производим огромное количество отходов, самые популярные из них - макулатура и одноразовые стаканчики и кофейных автоматов. Мы предлагаем направить все эти отходы на вторичную переработку . За каждые 150 кг макулатуры, сданной участниками, мы приобретем 1 саженец дерева", - рассказала куратор акции Наталья Лужанская.

Условия акции просты: представитель организации должен заполнить заявку участника. Организаторы проанализируют данные анкет и составят карту вывоза вторсырья. С 15 по 27 мая автомобиль компании-приемщика "Синдикат Полимер" вывезет вторсырье из офисов. С 29 мая по 4 июня участники получат подарки и призы, а также саженцы, пишет газета "Тюмeнская облaсть сегoдня".

Подробную информацию об акции можно узнать в группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".