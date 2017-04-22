В Тобольске пройдет фольклорный конкурс

Фестиваль татарской культуры | Фото: Конгресс татар Тюменской области

XIII городской открытый конкурс детско-юношеского национального творчества "Весенние ручейки" пройдет в центре сибирско-татарской культуры города Тобольска с 29 по 30 апреля, сообщает департамента культуры Тюменской области.

Творческое состязание приурочено к 430-летию древней столицы Сибири. В открытом конкурсе примут участие представители разных этнических групп, проживающих на территории области. Свое мастерство покажут воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств, студенты вузов и техникумов, а также коллективы организаций и учреждений.

Конкурс пройдет по четырем номинациям: "Художественное слово", "Вокал", "Инструментальное исполнительство" и "Декоративно-прикладное творчество". Награждение победителей и заключительный гала-концерт должны состояться 30 апреля