Услуга "няня на час" востребована в Тюмени

riddhiculous.com

"Нянями на час" работают 15 студентов Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов. Претенденты на должность бэбиситтера проходят жесткий отбор.

В Тюмени заработал онлайн-сервис по подбору персонала. Попасть в команду бэбиситтеров можно пройдя отбор. Организаторы просматривают социальные сети претендента, проводят телефонное собеседование. Предпочтение отдают людям, имеющим разнообразные интересы и хобби, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".

Сегодня в тюменской команде – 15 человек (1 юноша и 14 девушек). Самому молодому бебиситтеру 18 лет, самому старшему – 24 года. Это будущие воспитатели, учителя начальных классов, специалисты в нефтяном деле и городском строительстве, финансисты, логопед, учитель английского языка, инженер, геолог, таможенник. Цену за свои услуги все бебиситтеры устанавливают сами, но в среднем она – от 150 до 250 рублей в час.