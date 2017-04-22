Тюменские социальные работники пообщались с ветеранами отрасли

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В Тюмени активно работает первичная ветеранская организация Областного геронтологического центра, девизом которой стало: "Уважение, забота и внимание тем, кто посвятил свою жизнь социальной службе!" , сообщает департамент социального развития Тюменской области.

С начала 2017 года прошло уже несколько собраний и каждый раз число участников встреч растет. Так, если в январе на встречу пришло 14 человек, в апреле число участников мероприятий выросло до 35. Объединение бывших коллег по работе помогает вовлечению ветеранов социальной службы в общественную деятельность, решению общих проблем, организации досуга и диалога поколений.

На днях прошла очередная встреча сотрудников отделения социального обслуживания на дому с бывшими коллегами. Молодые сотрудники с удовольствием знакомились с коллегами старшего поколения, рассказывали о своих достижениях и планах. Ветераны делились воспоминаниями и опытом, обменивались мнениями.