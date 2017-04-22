Тюменский завод "Битекс-Сибирь" стал участником проекта "Я доверяю РФ"

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Завод "Битекс-Сибирь" вошел в проект "Я доверяю РФ". С начала работы предприятия здесь создали около 60 новых рецептур красок, грунтовок и штукатурки.

"Вообще, в зависимости от потребностей покупателя различных модификаций нашей продукции может быть великое множество. Благодаря работе нашей лаборатории есть возможность менять ее параметры", - пояснил владелец завода Андрей Снисаренко.

Основную ставку делают на научную составляющую. В новых разработках участвуют сразу три стороны: технологи компании Битекс-Сибирь, ведущие ученые НИИ из Ярославля и специалисты немецкой компании Farben Burstenhoff.

Сейчас завод "Битекс-Сибирь" представлен в проекте "Я доверяю РФ", который рассказывает о социальном и экономическом развитии региона и реализуемых на его территории проектах:

"Мы попали в этот проект при поддержке областного департамента инвестполитики. Цель - показать современный высокотехнологичный завод. В России немало производств, которые не выжимают соки из старого оборудования, а работают на современном. Наше одно из них. Мы еще один пример того, что при правильном отношении к делу конечный продукт становится востребованным на рынке", - сказал Андрей Снисаренко.