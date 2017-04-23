Тюменские бизнесмены представят свою продукцию в Китае

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Предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области примут участие деловой поездке по Китаю. Бизнес-миссия пройдет в городах Иу, Сучжоу и Ханчжоу, расположенных на юго-востоке КНР с 6 по 9 мая.

Как сообщали в Торгово-промышленной палате Тюменской области, выступившей одним из организаторов поездки совместно с региональным Центром поддержки экспорта, состав участников пока набирается и говорить о том, какая именно продукция представлена в Китае, рано. Тем не менее, местные бизнесмены постараются предложить потенциальным партнерам как можно более широкий ассортимент тюменских товаров и услуг, пишет "Вслyх.ру".

В ходе бизнес-миссии запланировано несколько мероприятий. Во-первых, участники посетят штаб-квартиры Тао-Бао (онлайн площадка электронной торговли) для заключения соглашений с интернет-платформой. Во-вторых, предусмотрен визит в многоотраслевой Союз глобальных торговых ассоциаций Китая для проведения биржи контактов и подписания соглашений между предприятиями двух стран. Отмечается, что участники биржи контактов с китайской стороны будут формироваться под конкретный список тюменских бизнесменов.

Центр поддержки экспорта в рамках господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства берет на себя расходы в части организации мероприятия (получение виз на всех участников, услуги переводчиков, аренда авто-транспорта для передвижения внутри городов, поиск партнеров, аренда помещений для переговоров). Оплата перелета и проживания своих сотрудников ложится на плечи предприятий-участников По всем вопросам, связанным с участием в бизнес-миссией, просим обращаться в Центр поддержки экспорта по следующим контактам: Воллерт Ольга Александровна - директор Центра внешнеэкономической деятельности ТПП ТО, +7(3452) 689-359,; Кирилл Юрков – руководитель Центра, +7(922)2604134, +7(932)479-61-49.