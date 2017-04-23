Больных сахарным диабетом приглашают на семинары

Фото областной больницы №3 Тобольска

Школу "Сахарный диабет и ноги" открыли специалисты консультативно-диагностического центра "Эндос". Слушателями могут стать пациенты с сахарным диабетом и их лечащие врачи из поликлиник Ленинского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В 2016 году сотрудники КДЦ "Эндос" разработали и внедрили алгоритм оказания помощи пациентам с поражением нижних конечностей для врачей первичного амбулаторно-поликлинического звена. Для хирургов, терапевтов и эндокринологов провели школы-семинары.

Благодаря слаженной командной работе врачей в 2,6 раза, по сравнению с 2014 годом, сократилась давность синдрома на момент обращения в кабинет "Диабетическая стопа". Первичный выход пациентов с сахарным диабетом на инвалидность снизился за 2013-2015 годы в три раза.