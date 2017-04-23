В правительстве допустили упразднение трудовых книжек

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Трудовые книжки уйдут в прошлое после того, как Федеральная налоговая служба закончит работу над единым реестром физических лиц. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

"Очевидно, что отмена трудовых книжек уже практически произошло в реальности. От печати юридических лиц мы уже фактически ушли, также и от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам", — сказал Дворкович.

Сейчас ФНС объединяет свои информационные базы по физическим лицам с базами Пенсионного фонда, от которого в налоговое ведомство были переданы полномочия по администрированию страховых взносов.

Ранее трудовые книжки раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф — по его словам, в нынешнем виде они неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду, сообщает "РИА Новости"