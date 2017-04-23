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Тюменцы потренируются в защите проектов

10:14 23 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

Инициативных тюменцев  приглашают в "Проектную лабораторию". В регионе продолжается  в  конкурса проектов для молодых и инициативных сообществ "Моя идея". В конце апреля эта образовательная программа пройдет и в Тюмени.

Так, 29 апреля участников ждет уже знакомая "Проектная лаборатория", где можно будет доработать паспорт своего проекта или дополнить его концепцию новыми идеями.

30 апреля  участники смогут испытать свои социальные проекты на прочность. Краш-тест заключается в следующем: после мастер-классов от экспертного состава конкурса проектов можно будет отрепетировать защиту собственного проекта и получить обратную связь от экспертов. Начало регистрации в 11 часов, пишет "Мeгатюмень".

Отметим, что участвовать в "Проектной лаборатории" могут все желающие, независимо от участия в конкурсе проектов. Также необязательно посещать оба дня – выбирайте то мероприятие, которое поможет вам доработать проект. Место встречи – ул. Перекопская, д 15а, аудитория А. Дёгтева, начало регистрации в 10 часов.

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