Сотрудники заводоуковских библиотек учатся работать с соцсетями

Фото: Тюменская линия

В Заводоуковском библиотечном центре ведется целенаправленная работа по расширению и углублению профессиональных знаний библиотекарей. С 2011 года здесь открыт центр практической помощи "Учимся вместе – профессиональная мастерская", сообщает департамент культуры Тюменской области.

В 2017 году для первой группы участников в апреле прошло занятие по актуальной на сегодняшний день теме "PR-деятельность библиотеки в Интернет пространстве". Специалисты отдела комплектования Заводоуковского библиотечного центра провели консультацию на тему "Печатная библиотечная продукция, как одна из форм привлечения новых читателей и пропаганды чтения". Участники получили пошаговую инструкцию по созданию информационных блоков для социальных сетей.

На практическом занятии библиотекари закрепили полученные рекомендации и создали информационный буклет "Об экологии детям". Участники занятий определили команду, составившую самую яркую, креативную и доступную информацию.