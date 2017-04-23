Школьники Тюменской области отличились на Всероссийском форуме

Фото: ИА Тюменская линия

Тюменские ученики 4-7 классов привезли награды со Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее. ЮНИОР", который проходил в Челябинске.

Школьники из Тюмени, Ишима, Тобольского и Голышмановского районов победили сразу в ряде номинаций: биологических науках, химии и химических технологиях, вычислительной технике и программном обеспечении, прикладной математике, инженерных науках, языкознании, сообщает "Aргументы и фaкты в Западной Сибири".

Так, например, ученица ишимской школы №7 Анна Гибнер получила диплом II степени за лучшую творческую работу. Под руководством учителя биологии четвероклассница изучала загадочные кружева паутины.

Прототип умных часов, созданных на базе программируемой платформы ARDUINO, придумал семиклассник областной физико-математической школы Глеб Завьялов. Это изобретение принесло школьнику диплом I степени за лучшую творческую работу по информатике и грамоту за высокий уровень знаний на олимпиаде по физике.