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Тюменские ученые изучат бактерии на нефтяных месторождениях

18:23 23 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tojajbolit.ru

Ученые намерены сравнить почву в Тюменской области и в Иордании. Об этом сообщили в Тюменском государственном университете.

Ведущий научный сотрудник международной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Александр Галушко выступил на международной конференции в университете Аль аль-Байт (г. Мафрак, Иордания). Темой доклада стало разрушение углеводородов анаэробными микроорганизмами.

Во время пребывания в этой арабской стране ученый получил несколько проб образцов для выполнения проекта "Разнообразие термофильных гетеротрофных нефтеразрушающих микроорганизмов в почвах тюменского Севера", поддержанного Министерством образования и науки России. В проекте исследователи основное внимание уделят поискам термофильных углеводородразрушающих бактерий в почвах Тюменской области, пишет "Вслyх.ру".

Для сравнения будут использоваться пробы теплых регионов. В частности, почвы Апшеронского полуострова, где интенсивно ведется разработка нефтяных месторождений и большая площадь почвы загрязнена углеводородами. Изучены будут также иорданские почвы. Это необходимо для сбора контрольных данных, кроме того, может помочь проследить возможную "миграцию" теплолюбивых микроорганизмов в холодные регионы.

Ученые ТюмГУ планируют получить новые данные о присутствии и распространении микроорганизмов, развивающихся в диапазоне температур 30-60 градусов как в почвах районов Крайнего Севера, так и в южных районах.

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