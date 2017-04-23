В Тюменской области началось строительство завода по переработке картофеля

Фото ИА "Тюменская линия

Строительство нового завода по переработке картофеля начинает агрофирма КРиММ. Производство будет находиться на территории сельхозпредприятия в Упоровском районе.

По словам генерального директора Геннадия Рязанова, группа специалистов КРиММа недавно вернулась из Голландии, где проходили переговоры о поставке оборудования с компанией KIREMKO.

"В деталях обсудили технологический проект и сейчас есть полное понимание и уверенность в том, что завод состоится. Главный наш плюс – выращенный на полях картофель и его переработка находятся в одном месте. Поверьте, такое далеко не везде бывает. Таким образом, мы существенно экономим на транспортных расходах и соответственно не будем их закладывать в стоимость конечного продукта", - отметил он.

Под нужды завода на полях агрофирмы КРиММ будет выращиваться дополнительно 30 тысяч тонн картофеля.

"Непосредственно к новому заводу будет примыкать хранилище на 16 тысяч тонн. Планируем, что урожай следующего 2018 года уже окажется на новом производстве и жители Тюменской области получат качественный продукт для быстрого приготовления", - резюмировал Рязанов.