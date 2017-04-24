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25 апреля - события дня

17:54 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ТюмГУ (ул. Семакова, 18, губернаторский зал) начнется II Всероссийская молодежная конференция с международным участием "Научная и производственная деятельность – средство формирования среды обитания человечества".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание дискуссионного клуба "Нулевое чтение" по вопросам реализации закона "Об оказании юридической помощи в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется церемония награждения победителей и призеров федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа.

В Тюмени в 12 часов на Городской площади (ул. Первомайская, 20) начнется открытие фотовыставки "Резная мелодия Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в сквере Журналистов (ул. Александра Логунова, 22) начнется субботник для журналистов.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется первое заседание Общественной молодежной палаты шестого созыва при Тюменской областной думе.

В Тюмени в 15 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется  XIX спартакиада профессиональных образовательных организаций Тюменской области по легкой атлетике.

Этот день в истории:

В 1792 во Франции впервые при казни использована гильотина.

В 1826 году в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В 1849 году русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

В 1901 году в Нью-Йорке впервые введены автомобильные номера.

В 1956 году совершил первый полет прототип первого винтокрылого летательного аппарата – машины Бенсен И-8И "Джиробоут".

В 1966 году в Ташкенте произошло землетрясение, жертвами которого стали тысячи человек.

В 1940 году на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль "КИМ-10".

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