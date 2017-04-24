Акция "Георгиевская ленточка" стартует на Ямале

Фото ИА "Север-Пресс"

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" пройдет на Ямале с 24 апреля до 9 мая. Ее участниками станут добровольцы Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", сообщает ИА "Север-Пресс".

Как отметил региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в Ямало-Ненецком автономном округе Александр Должиков, георгиевская лента - это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность современников поколению героев, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Мероприятие организовали добровольцы движения "Волонтеры Победы" совместно с муниципалитетами.

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.



