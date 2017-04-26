26 апреля - события дня
Тюменская делегация примет участие в Российском венчурном форуме в Казани.
В Тюмени в 9 часов начнется выездной день депутата Тюменской обалстной думы по вопросам обеспечения населения овощами закрытого грунта. Отъезд от Тюменской областной думы (ул. Республики, 52).
В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, 2 этаж, зал "Президент") начнется "Технологический день для ПАО "ЛУКОЙЛ", где представители ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" обсудят сотрудничество с предприятиями Тюменской области. Пресс-подход начнется в 10 часов 30 минут.
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 11) начнется фестиваль индустрии красоты и здоровья "WELNESS BEATY FEST-2017.
В Тюмени в 12 часов в сквере Мужества (на перекрестке ул. Республики и Минской) начнется церемония, посвященная международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
В Тюмени в 14 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется XV областной фестиваль команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется V межрегиональный кубок команд КВН Всероссийского общества инвалидов.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в ресторане "Чайка" (ул. Республики, 51) начнется благотворительная акция "Коврик дружбы".
В Тюменском районе в 14 часов в филиале Центра "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Детский отдых - территория особого внимания".
В Ялуторовске в 11 часов в школе №4 (ул. Свободы, 193) начнется открытие аудитории с доступом к удаленному читальному залу Президентской библиотеки.
В Тобольске в 12 часов у обелиска "Вечный огонь" начнется митинг, посвященный международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Этот день в истории:
1164 — Во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.
1607 — На мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.
1658 — Царь Алексей Михайлович повелел именовать "Спасской" башню Московского кремля, прежде называвшуюся Фроловской.
1755 — Открылся Московский университет в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего Исторического музея на Красной площади.
1783 — Тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.
1795 — Россия присоединила Курляндию.
1936 — В милиции СССР введены персональные звания.
1986 — Авария на Чернобыльской АЭС.
1991 — Верховный Совет РФ принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.
1999 — Компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.