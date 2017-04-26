26 апреля - события дня

Тюменская делегация примет участие в Российском венчурном форуме в Казани.

В Тюмени в 9 часов начнется выездной день депутата Тюменской обалстной думы по вопросам обеспечения населения овощами закрытого грунта. Отъезд от Тюменской областной думы (ул. Республики, 52).

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, 2 этаж, зал "Президент") начнется "Технологический день для ПАО "ЛУКОЙЛ", где представители ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" обсудят сотрудничество с предприятиями Тюменской области. Пресс-подход начнется в 10 часов 30 минут.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 11) начнется фестиваль индустрии красоты и здоровья "WELNESS BEATY FEST-2017.

В Тюмени в 12 часов в сквере Мужества (на перекрестке ул. Республики и Минской) начнется церемония, посвященная международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

В Тюмени в 14 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется XV областной фестиваль команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется V межрегиональный кубок команд КВН Всероссийского общества инвалидов.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ресторане "Чайка" (ул. Республики, 51) начнется благотворительная акция "Коврик дружбы".

В Тюменском районе в 14 часов в филиале Центра "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Детский отдых - территория особого внимания".

В Ялуторовске в 11 часов в школе №4 (ул. Свободы, 193) начнется открытие аудитории с доступом к удаленному читальному залу Президентской библиотеки.

В Тобольске в 12 часов у обелиска "Вечный огонь" начнется митинг, посвященный международному Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Этот день в истории:

1164 — Во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.

1607 — На мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

1658 — Царь Алексей Михайлович повелел именовать "Спасской" башню Московского кремля, прежде называвшуюся Фроловской.

1755 — Открылся Московский университет в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего Исторического музея на Красной площади.

1783 — Тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1795 — Россия присоединила Курляндию.

1936 — В милиции СССР введены персональные звания.

1986 — Авария на Чернобыльской АЭС.

1991 — Верховный Совет РФ принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.

1999 — Компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.