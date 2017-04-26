27 апреля - события дня

В Тюмени в 9 часов в городской администрации (ул. Первомайская, 20, каб. 804) начнется брифинг, посвященный инициативам представителей велосообщетсва Тюмени.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание Тюменской городской думы.

В Тюмени в 10 часов в колледже искусств Института культуры (ул. Республики, 152, концертный зал) начнется областной этап Всероссийского хорового фестиваля.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Готовность региона к пожароопасному сезону".

В Тюмени в 11 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная итогам выступления тюменских спортсменов на чемпионате Европы по дзюдо в Варшаве.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Об итогах реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" государственной программы "Содействие занятости населения регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений".

В Тюмени в 12 часов в малом зале ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-конференция о мероприятиях в "Нефтянике" ко Дню Победы.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова "Об изменении тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в Тюмени с 1 июля 2017 года".

В Тюмени в 13 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старшего советника юстиции Альберта Новопашина.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется онлайн-трансляция научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность - инновационный потенциал России".

В Тюмени в 14 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется XV областной фестиваль команд КВН Всероссийского общества инвалидов.

В Тюмени в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117, первый этаж, конференц-зал) состоится семинар для врачей-хирургов, эндокринологов, терапевтов "Профилактика ампутаций нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом".

В Тюмени в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32) состоится семинар для молодых врачей отделения паллиативной помощи и реабилитации, ординаторов и интернов кафедры онкологии "Практика применения трансдермальных систем фентанила при хроническом болевом синдроме в паллиативной онкологии".

В Тюменском районе в 10 часов в оздоровительно-образовательном центре "Витязь" начнется смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа".

В Боровском в 10 часов на ул. Островского, 1, стр. 32а начнется открытое первенство Тюменской области по конному спорту среди пони-клубов.

В Вагае в 11 часов в пер. Дорожном, 5 начнется читательская конференция "Я с книгой открываю мир природы" в рамках Года экологии и 80-летия со дня рождения вагайской поэтессы Людмилы Веревкиной.

Этот день в истории:

В 4977 году до н. э. по Кеплеру - дата сотворения мира.

В 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

В 1855 году в России впервые упомянут самиздат.

В 1906 году начала работу I Государственная дума.

В 1960 году на экраны страны вышла первая серия экранизации романа Михаила Шолохова "Поднятая целина". Его посмотрели 30,2 млн человек.

В 1961 году основан Советский фонд мира.

В 1974 году из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.

В 1982 году в Москве начал работать телефон доверия – круглосуточная экстренная психологическая помощь по телефону.

В 1992 году провозглашена Республика Саха (Якутия) - суверенная республика в составе Российской Федерации и принята ее Конституция.

В 1992 году совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) проголосовал за принятие в его состав России и 13 бывших советских республик (кроме Азербайджана).