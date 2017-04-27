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28 апреля - события дня

17:54 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 45 минут в ТюмГМУ (ул. Одесская, 54, второй этаж) начнется VII Всероссийская научно-практическая конференция "Время науки в фитнесе-2017".

В Тюмени в 9 часов на ул. Широтной, 47 начнется XVI межрегиональная конференция "Формирование ключевых компетенций школьников в продуктивных образовательных системах".

В Тюмени в 10 часов в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32, конференц-зал) начнется научно-практическая конференция "День радиотерапевта".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, информационно-выставочный комплекс) начнется церемония награждения победителей интернет-конкурса "История российского парламентаризма".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Организация шествия "Бессмертного полка" 9 мая в Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в школе №38 (ул. Садовая, 64) начнется городской фестиваль детского творчества "Тюменское разноцветье".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется смотр творческих коллективов в рамках публичных слушаний за 2016 год.

В Тобольске в 10 часов в педагогическом институте имени Дмитрия Менделеева (ул. Знаменского, 58, третий этаж, актовый зал) начнется ХХ Всероссийская научно-практическая конференции "Сулеймановские чтения".

В Ялуторовске в 13 часов в Ялуторовском остроге начнется экскурсия для слепоглухих.

В Ишиме в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Ишиме (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция директора Ишимского педагогического института (филиала Тюменского государственного университета) Сергея Шилова.

В п. Березняки в 10 часов в спорткомплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнутся открытые областные соревнования по баскетболу "Золотая корзина".

В Омутинском в 13 часов начнутся зональные соревнования Губернских игр "Тюменские просторы" по настольному теннису.

Этот день в мире:

1813 – в немецком городе Бунцлау в возрасте 67 лет умер один из лучших полководцев в истории России Михаил Голенищев-Кутузов, соратник Суворова, один из четырех полных кавалеров ордена Святого Георгия.

1889 – родился Антониу Салазар ди Оливейра, португальский диктатор, установивший в 1932 году фашистский режим в этой стране и правивший до 1968 года.

1900 – родился Морис Торез, вождь французских коммунистов, участник Движения Сопротивления, депутат французского парламента.

1918 – в тюремной больнице умер от туберкулеза 24-летний сербский студент Гаврила Принцип. Именно он 28 июня 1914 году убил наследника австро-венгерского престола Франца-Ферднанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны.

1920 – умер Климент Тимирязев, российский естествоиспытатель, один из основателей отечественной школы физиологии растений.

1923 – в Лондоне открылся футбольный стадион Уэмбли.

1947 – началось знаменитое путешествие норвежского исследователя Тура Хейердала и его пяти товарищей на бальзовом плоту "Кон-Тики" из Перу в Полинезию.

1969 – на советские экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

1993 – умерла Валентина Гризодубова, советская летчица, Герой Советского Союза.

1994 – приговорен к пожизненному заключению сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс за шпионаж в пользу России и СССР.

1994 – в московском Кремле подписан Договор об общественном согласии между политическими партиями и движениями.

1995 – землетрясение стерло с лица земли город Нефтегорск на Сахалине. Погибли более 2 тыс. человек.

1997 – две чеченские террористки взорвали бомбу на железнодорожном вокзале Пятигорска.

2001 – на российском космическом корабле "Союз-ТМ" отправился в космос первый в мировой истории космический турист гражданин США Дэнис Тито.

2002 – в результате крушения вертолета в Красноярском крае погиб губернатор края Александр Лебедь и еще семь человек. Несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

2002 – теракт во Владикавказе – в результате взрыва на рынке погибли пять человек.

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