Тюменские школьники ставят уникальные спектакли на тему экологии

tyumen-city.ru

Спектакль "Хрупкая красота" подготовили ученики 6 "а" класса средней школы № 15. Постановка посвящена Году экологии, который проходит в России, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Постановка была представлена участникам проекта "Молодые лидеры в образовании". Режиссером спектакля выступила классный руководитель 6 "а" Любовь Пятых.

В этой школе ежегодно проходит фестиваль школьных спектаклей. В прошлом году он был посвящен Году кино в России, в этом – Году экологии. Ученики готовят спектакль продолжительностью 20 минут.

6 "а" в этом году выбрал спектакль в форме литературно-музыкальной композиции. Дети занимались с хореографом, репетировали три раза в неделю. По мнению зрителей, зыбкость взаимоотношений человека и окружающей среды передана юными артистами очень эмоционально.