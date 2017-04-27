Альберт Новопашин: прокуратура следит за соблюдением прав граждан

Фото ИА "Тюменская линия"

Семь административных дел возбудили территориальные прокуроры в связи нарушениями требований федерального законодательства об обороте алкогольной продукции в регионе.

Об этом во время интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старший советник юстиции Альберт Новопашин.

"На системной основе органы прокуратуры проводят мониторинг Интернета на предмет продажи алкогольной продукции дистанционным способом. В результате мониторинга 81 исковое заявление направлено в суды общей юрисдикции. Из них 61 удовлетворено, 20 находятся на рассмотрении", - уточнил он.

Альберт Новопашин сообщил о проведении проверки по факту порыва тепловых сетей в районе ул. Максима Горького и Геологоразведчиков.

"Уральская теплосетевая компания, "Тепло Тюмени" проводили испытания на тепловых сетях города, и произошел порыв. Прокуратура области инициировала проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства. К проверке привлечены сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверки прокурор области поставил на особый контроль", - отметил он.

По словам Альберта Новопашина, прокуроры области выполняют надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в исполнительных органах власти, исполнительных органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях.

"4 тысячи 800 коррупционных нарушений было выявлено в 2016 году. Наибольшее число коррупционных проявлений выявляется в сферах земельных отношений, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, образования, распределения и расходования бюджетных средств", - пояснил он.

Из уголовных дел о коррупции Альберт Новопашин выделил наиболее громкие. За получение взяток от предпринимателей и юридических лиц к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 2 млн рублей приговорен бывший заместитель начальника полиции УМВД России по Тюмени Вячеслав Гаспаров.

В апреле 2016 года бывший директор ДК "Нефтяник" Елена Наймушина и ее бывший заместитель Илья Соловьев осуждены за хищение из бюджета более 39,5 млн рублей при закупке светодиодного оборудования для ДК. Суд назначил Наймушиной семь лет шесть месяцев лишения свободы, Соловьеву – пять лет шесть месяцев. Кроме того, с осужденных взысканы все похищенные деньги.

За превышение должностных полномочий и мошенничество с землей, в результате которых государству причинен ущерб в сумме более 6,3 млн рублей, к двум годам лишения свободы приговорен бывший глава администрации Переваловского муниципального образования Тюменского района Эдуард Егунов. Ущерб он возместил полностью до вынесения приговора.

Привлечен к уголовной ответственности и в 2017 году осужден за злоупотребления с муниципальной квартирой бывший глава администрации Уватского района Александр Тулупов.

За взяточничество к уголовной ответственности привлечены сотрудники Росреестра в Тюменском районе и кадастровой службы в Ялуторовске, сотрудник Ростехнадзора в Ишиме.

На вопрос о том, на какие лекарственные средства государство регулирует цены, Альберт Новопашин ответил, что государственное регулирование выполняется в отношении важнейших и жизненно необходимых лекарственных средств.

"В 2016 году и в текущем году фактов превышения предельных размеров розничных надбавок не выявлялись. Но департамент тарифной политики Тюменской области выявили факт завышения предельного размера оптовой надбавки на лекарственный препарат "Конкор". За нарушение тюменская фармацевтическая организация привлечена к административной ответственности", - пояснил он.

Также Альберт Новопашин рассказал о том, что в прокуратуру поступают вопросы о том, как получить пособие по безработице.

"Для начала необходимо зарегистрироваться в службе занятости населения для поиска подходящей работы, затем зарегистрироваться в качестве безработного. Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным", - объяснил он.

Гражданину может быть отказано в постановке на регистрационный учет в качестве безработного в случаях: если он отказался от двух вариантов подходящей работы в течение десяти дней со дня постановки на регистрационный учет для поиска подходящей работы; если гражданин без уважительных причин в течение десяти дней со дня постановки на учет для поиска подходящей работы не явился в службу занятости для подбора подходящей работы; если гражданин не явился в установленный срок для принятия решения о признании его безработным; если пре6доставил документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка.

Еще одни вопрос, который касается трудовых отношений, - это нарушения в сфере оплаты труда. В первом квартале 2017 в суды прокуроры направили 773 иска на сумму 24 млн рублей.

"Прокурор с иском в интересах работника о взыскании с работодателя задолженности может обратиться при наличии соответствующего заявления работника. Консультацию по самостоятельной подготовке иска может оказать Гострудинспекция либо отраслевой профсоюз. Уверяю, что прокуроры нашего региона всегда будут стоять на защите прав граждан", - подытожил Альберт Новопашин, поблагодарил читателей за вопросы и пожелал всем здоровья и оптимизма.

Ирина Шемякина