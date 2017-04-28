В Тюмени иномарка въехала в КамАЗ

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Четыре человека получили травмы в четырех дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 27 апреля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на ул. Западносибирской областного центра в КамАЗ въехал автомобиль "Ниссан Тиида". 42-летний водитель иномарки был нетрезв. В результате происшествия он получил травму головы.

В Тобольске на подъезде к станции Сузгун съехал в кювет мотоцикл "ИЖ Юпитер-4". 52-летний водитель получил травмы головы и поясницы. Водительского удостоверения мужчина не имеет, мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит.

На ул. Семена Ремезова Тобольска опрокинулся мотоцикл "Сузуки RF400". 31-летний мотоциклист был без мотошлема, он получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Категории на право управления мотоциклами и полиса ОСАГО у мужчины нет.