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Юных тюменок и их родителей приглашают на мастер-классы по декору

15:22 18 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменских девочек научат создавать интересные детали для интерьера. С азами декора из бумаги маленьких тюменок познакомит руководитель одной из мастерских по оформлению праздника Елена Нукалова.

"Это один из первых наших мастер-классов, он достаточно простой и подходит для деток младшего школьного возраста. Но, несмотря на простоту, результат получается очень красивым и многофункциональным. Мы будем делать небольшие цветы для украшений, но в целом этот принцип можно использовать и для больших элементов декора, в том числе интерьерных. Мы планируем провести серию мастер-классов: первый — для девочек, второй — для мальчиков, а третий будет, возможно, совместны", — отметила организатор мероприятия Елена

Первая встреча рассчитана на девочек 7–12 лет и их мам. В конце мастер-класса у каждой будет свой набор из короны, волшебной палочки и браслета, выполненных из бумаги тишью, цветной бумаги и страз, пишет "КП-Тюмень".

Вход на мастер-класс свободный, но нужна предварительная регистрация по телефону 8-929-264-96-67. Гостей ждут 20 июня в 19 часов в коворкинге "Моя территория".

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