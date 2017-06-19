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Тюменских предпринимателей приглашают на образовательные семинары

17:07 18 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

В Тюмени пройдет встреча для бизнесменов. Один из тюменских предпринимателей, организатор образовательных курсов поделится своими знаниями с коллегами и расскажет, как создавать бизнес в гармонии.

Участники семинара узнают пять основ гармоничного и процветающего бизнеса, в чем заключается главная ошибка построения традиционного бизнеса. Помимо этого им расскажут и подскажут: где найти средства на реализацию проекта, как создать целеустремленную команду, как выстроить отношения с инвесторами, пишет "Мегaтюмeнь".

Семинар основан на личном опыте спикера и его учителей, которые успешно создали свои проекты в разных уголках мира. Тюмень — лишь один из городов, который посетит Евгений Касьянов. Также семинар пройдет в Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Подробности по телефону: 68-96-96. Встреча пройдет  21 июня в 19 часов в коворкинге "Моя территория".

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