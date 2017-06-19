Депутаты регионального парламента предлагают новые туристические маршруты

Фото ИА "Тюменская линия"

Депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева призывает возродить в регионе речной туризм. О перспективах этого вида отдыха она заявила на выездном заседании комитета по социальной политике регионального парламента, посвященному развитию внутреннего и въездного туризма в Тюменской области.

"Уверена, что водный маршрут из Тобольска до Абалака, с осмотром Чувашского мыса с воды, места слияния Иртыша с Тоболом, городища Искер, - пользовался бы большим спросом", - отметила она.

Ее коллега Виктор Рейн высказал мнение, что советское наследие нашего региона могло бы стать перспективной темой для привлечения в Тюменскую область иностранных туристов. "В частности, наше "красное" прошлое очень интересует китайцев", - заверил депутат.

"Туризм сегодня - это очень сильная инвестиционная составляющая, это привлекательность территории, это возможность увеличить региональную и муниципальную казну. Тем более, что ресурсная база в Тюменской области уникальная. Но мы обязаны профессионально все это преподнести не только в России, но и в мире", - сказал Виктор Рейн.

Отметим, что по данным регионального департамента потребительского рынка и туризма, в 2016 году Тюменскую область посетило около 2 млн туристов и экскурсантов, включая 50 тыс. иностранцев.