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Стали известны результаты экзаменов по математике и истории

19:26 18 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
theconversation.com

Более 13 тысяч девятиклассников региона получили результаты второго обязательного экзамена – по математике.  На основном государственном экзамене  ребята выполняли задания трех блоков, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Отличными результатами (более 22 баллов) больше всего отличились девятиклассники Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюменского, Тобольского, Викуловского, Исетского и Уватского районов. На четверки математику знают более 60% выпускников Вагайского, Ярковского, Сладковского и Нижнетавдинского районов.

Подведены итоги и одного из первых экзаменов по выбору - истории. ОГЭ охватывает материал с древнейших времен до начала ХХI века. На экзамене школьники показали знание исторических дат, терминов, понятий, умение работать с картами и изображениями, искать информацию и анализировать источники. На решение 35 заданий давалось три часа.

Качественная и осознанная подготовка дает хороший результат: средний балл девятиклассников во всех муниципалитетах региона показывает уверенный рост – в сравнении с прошлым годом  он увеличился на 0,5.

Отличниками могут похвастаться Сорокинский, Казанский, Тюменский и Вагайский районы, Тюмень, Тобольск и Ишим. Более 85% историков-хорошистов среди школьников Тобольского района, немного меньше в Уватском, Ярковском, Сладковском, Упоровском, Ялуторовском и Ишимском районах.

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