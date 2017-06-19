20 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре прокуратуры Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31, третий этаж) начнется IV открытый форум прокуратуры Тюменской области "Летний отдых и трудозанятость несовершеннолетних".

В Тюмени в 11 часов на заводе компании Baker Hughes (2 км Старого Тобольского тракта, 8, стр. 25) начнется торжественное открытие нового предприятия по изготовлению оборудования для закачивания скважин. Отъезд от гостиницы BEST WESTERN PLUS – Spasskaya Hotel (ул. Ленина, 2а) в 9 часов.

В Тюмени в 15 часов в Сибирском научно-аналитическом центре (ул. Пермякова, 46) начнется заседание областного отделения межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников".

Этот день в истории:

В 1803 году в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре.

В 1840 году Самюэль Морзе запатентовал телеграф.

В 1867 году президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

В 1924 году в Москве создано Общество изучения межпланетных сообщений - первое в мире объединение энтузиастов ракетной техники и космических полетов.

В 1933 году создана Генеральная прокуратура СССР.

В 1993 году совершен первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.