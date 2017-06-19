up

19.06.2017 понедельник

EUR 64.4561

USD 57.7408

В Тюмени 12..14 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

20 июня - события дня

18:00 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре прокуратуры Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31, третий этаж) начнется IV открытый форум прокуратуры Тюменской области "Летний отдых и трудозанятость несовершеннолетних".

В Тюмени в 11 часов на заводе компании Baker Hughes (2 км Старого Тобольского тракта, 8, стр. 25) начнется торжественное открытие нового предприятия по изготовлению оборудования для закачивания скважин. Отъезд от гостиницы BEST WESTERN PLUS – Spasskaya Hotel (ул. Ленина, 2а) в 9 часов.

В Тюмени в 15 часов в Сибирском научно-аналитическом центре (ул. Пермякова, 46) начнется заседание областного отделения межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников".

Этот день в истории:

В 1803 году в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре.

В 1840 году Самюэль Морзе запатентовал телеграф.

В 1867 году президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

В 1924 году в Москве создано Общество изучения межпланетных сообщений - первое в мире объединение энтузиастов ракетной техники и космических полетов.

В 1933 году создана Генеральная прокуратура СССР.

В 1993 году совершен первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.

Последние новости

19:30 Тобольск окутает цветной дым в День города
19:15 Ростуризм ожидает увеличения въездного турпотока в страну
18:45 На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки
18:21 Медики Ишима получили грамоты и подарки Фото
18:10 Тюмень впервые примет Международный геологический форум
18:00 20 июня - события дня
17:49 Тоболяки впервые увидят двухуровневый фейерверк
17:38 В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"
17:27 В час начала великой трагедии тюменцы вспомнят героев войны
17:16 День семьи в Тюмени отпразднуют под звуки этнической музыки
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов здравоохранения Тюменской области с праздником

Владимир Якушев поздравил медсанчасть "Нефтяник" с юбилеем

Программу "Бизнес класс" запустят в Тюменской области

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

Агрохолдинг "Юбилейный" завершил посевные работы

"Тюменский бройлер" представит два новых деликатеса

Оборот розничной торговли в Тюменской области составил более трехсот миллиардов

Общество

Тобольск окутает цветной дым в День города

Ростуризм ожидает увеличения въездного турпотока в страну

Медики Ишима получили грамоты и подарки

Спорт

Тюменцы привезли медали с этапа Кубка России по плаванию

Тюменские футболистки финишировали следом за "Сменой"

Тюменец будет защищать ворота "Шинника"

Происшествия

На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки

Госавтоинспекции необходима помощь свидетелей трагедии в Тобольске

Мама и малыш провалились под землю в центре Ноябрьска
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+