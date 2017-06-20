up

20.06.2017 вторник

EUR 64.8614

USD 57.9585

В Тюмени 13..15 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Банк России отмечает рост числа фальшивых купюр в банкоматах

18:34 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств, сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский в ходе III международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

По его словам, основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака.

Первый зампред ЦБ отметил, что требования Банка России при этом — проверять не менее четырех машиночитаемых защитных признаков.

Говоря о выпуске в октябре новых банкнот в 200 и 2000 рублей, Лунтовский заявил, что, учитывая увеличение количества операций с использованием различных автоматизированных устройств для приема, обработки и выдачи банкнот, "усилим комплекс машиночитаемых защитных признаков".

Ранее Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ужесточить ответственность за изготовление фальшивых банкнот и монет. В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за изготовление предметов, имеющих существенное сходство с денежными знаками Банка России, сообщает РИА Новости.

Теги: банкоматы , деньги , ЦБ РФ

Последние новости

18:45 Энергетики региона оперативно устраняют последствия штормового ветра
18:34 Банк России отмечает рост числа фальшивых купюр в банкоматах
18:05 Стартовала первая смена молодежного форума "УТРО"
17:54 21 июня - события дня
17:43 СИБУР вошел в тройку лидеров среди студентов инженерных специальностей по версии Universum
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Тюмени идет по плану
17:21 Ольга Кузнечевских: мы стабильно держим планку организации отдыха для детей
17:10 Нескольким жителям Урала пришлось эвакуироваться из-за стихии Фото
17:00 Опыт городского проекта "Перезагрузка" распространяется в регионе Фото
16:49 В Тобольске организуют зрелищные экскурсии по Иртышу
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев обсудил вопросы импортозамещения с членом правления "Газпром нефти"

Губернатор поздравил работников и ветеранов здравоохранения Тюменской области с праздником

Владимир Якушев поздравил медсанчасть "Нефтяник" с юбилеем

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

Компания Baker Hughes – выгодный партнер для Тюменской области, считает Сергей Корепанов

Вячеслав Вахрин: Тюменская область демонстрирует гибкую политику по отношению к инвесторам

Сделано в Тюмени: компания Baker Hughes открыла еще один завод в областной столице

Общество

Энергетики региона оперативно устраняют последствия штормового ветра

Банк России отмечает рост числа фальшивых купюр в банкоматах

Стартовала первая смена молодежного форума "УТРО"

Спорт

В лапту и регби сыграют в Тюмени в честь Дня молодежи

Саперы проложат безопасный маршрут на состязаниях в Тюменской области

Юные атлеты УФО встретятся на спартакиаде в Тюмени

Происшествия

Нескольким жителям Урала пришлось эвакуироваться из-за стихии

Два грузовика столкнулись на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 

К условному сроку и штрафу приговорил тюменский суд владельца контрафактного алкоголя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+