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21 июня - события дня

17:54 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума регионального правительства.

В Тюмени в 11 часов на полигоне учебного центра ТВВИКУ на озере Андреевском начнется финал Всероссийского этапа Международных Армейских игр-2017 в категории "Безопасный маршрут".

В Тюмени в 11 часов в областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация книги "Браво, Алябьев!", посвященной 430-летию Тобольска и 230-летию со дня рождения композитора Александра Алябьева.

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, третий и пятый этаж) откроется выставка "Притяжение Тобольска", посвященная 430-летию города.

В Тюмени в 13 часов в ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а, ауд. 118) начнется торжественное открытие именной аудитории.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется запуск совместной образовательной программы Сбербанка и Google - "Бизнес Класс" в Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 15 часов в Медицинском городе (напротив Радиологического центра) начнется закладка капсулы и первая заливка фундамента под строительство центра "Мать и дитя".

В Тюмени в 17 часов в центре "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется фестиваль-конкурс караоке "Тюменцы - тюменцам".

Этот день в истории:

В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

В 1925 году в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".

В 1941 году в СССР на вооружение приняты "Катюши".

В 1944 году Совнарком СССР принял постановление о создании Нахимовских военно-морских училищ.

В 1948 году фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. 

В 1948 году в ФРГ была введена новая валюта — немецкая марка.

В 1982 году у наследника британского престола принца Чарльза и принцессы Дианы родился первенец — сын Уильям.

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