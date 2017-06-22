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Школьникам расскажут о первых днях войны

08:19 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Митинги и тематические программы пройдут в Тюмени 22 июня.

В 9 часов 30 минут (площадь школы №26 (ул. Луначарского, 40) и в 11 часов 30 минут (площадь на ул. Пражской, 27) начнутся торжественные митинги.

В 11 часов в Молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Бармалей".

Митинг "Навечно в памяти народной…" начнется в 11 часов у мемориальной доски маршалу Советского Союза, генералу армии Сергею Бирюзову (Тарманы, ул. Бирюзова, 10).

Митинг "Слава, достойная памяти" начнется в 11 часов на уличной площадке Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10). Участники увидят выступления ветеранов труда, тыла и детей войны.

В сквере 30-летия Победы в 11 часов начнется митинг "Мужества вечный огонь". Коллективы Центра русской культуры подготовят концертную программу.

В 11 часов в библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется час памяти "Пусть война не повторится никогда". Читатели познакомятся с книгой, выпущенной к 70-летию Великой Победы. В одном томе собраны дневники, которые дети вели в гетто и концлагерях, на линии фронта, в блокадном Ленинграде, в тылу, в Германии, угнанные туда на работы.

Документальные фильмы "Вторжение" и "Черное лето сорок первого года" расскажут школьникам о первых днях войны, о нападении фашистской Германии на СССР, о том, как трудно было противостоять напору немецких армий. Начало в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2).

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, начнется в 11 часов 30 минут на уличной площади Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в).

В 12 часов на открытой площадке ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы 140а) начнется литературно-музыкальная композиция, а также состоится конкурс рисунков на асфальте. Творческие коллективы "Современника" подарят музыкальные номера гостям.

Патриотический час "Согретые Сибирью" начнется в 12 часов в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а). Это рассказ о трагической и героической странице истории Тюменской области.

В 15 часов в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час памяти "И сердцу по-прежнему горько" для читателей разных поколений, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: концерты , День памяти и скорби , ДК Поиск , Ангажемент , митинг , книгоиздание , ДК Орфей , Великая Отечественная война , библиотеки

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