22 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от аграрного университета Северного Зауралья стартует экспедиция "Сибиряки: дорогами побед" по маршруту Исетское – Ялуторовск – Заводоуковск.

В Тюмени в 9 часов начнется возложение гирлянд, венков и цветов к мемориалу "Память", в 9 часов 30 минут – мемориалу "Вечный огонь".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется десятое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в Центре социальной помощи семье и детям "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а, конференц-зал) начнется семинар "Информационная безопасность несовершеннолетних: диалог и ответственность государства и гражданского общества".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47, третий этаж) начнется обучающая конференция "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным городским электрическим транспортом как ключевой элемент государственной транспортной политики".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется конференция акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов Тюменской области "Медицинская школа Марка Курцера".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется фестиваль будущих и настоящих мам ГК "Мать и Дитя".

В Тюмени в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) откроется передвижная выставка "Витус Беринг: экспедиция на край земли" и тематическая книжная выставка в рамках автопробега "Маршрутами Великой Северной экспедиции".

В Тюмени в 12 часов в скверах Десантников, Тружеников тыла, Пограничников, на площадях Памяти, Губкина, Прощания, площадью перед ДОСААФ начнется акция "Минута памяти".

В Тюмени остановятся участники автопробега "Маршрутами великой Северной экспедиции" (Оса – Каменск-Уральский – Тюмень – Тобольск – Ирбир – Оса). В 9 часов около стелы Георгу Стеллеру на ул. Ямской они посадят памятное дерево, в 12 часов посетят музей истории науки и техники Зауралья.

В Тюменском районе в 15 часов 30 минут в детском образовательном центре санаторного типа "Энергетик" начнется Международный молодежный форум "Геология объединяет: Россия – Германия — Польша".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Ишиме (ул. Артиллерийская, 23, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Почта России" – реалии и перспективы".

Этот день в истории:

В 1675 году английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

В 1815 году Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.

В 1853 году в Лондоне начала работу "Вольная русская типография".

В 1922 году родился Василий Петров, советский артиллерист, дважды Герой Советского Союза.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В России отмечается как День памяти и скорби.

В 1950 году родилась Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.

В 1993 году в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Теркину.

В 2003 году умер белорусский писатель Василь Быков.