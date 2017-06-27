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28 июня - события дня

18:00 27 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор тюменской области Владимир Якушев примет участие в форуме молодежи УФО "УТРО" в Челябинской области.

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Боровое" (20 км трассы Тюмень - Омск) начнется заседание общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области "Рекреационная деятельность. Антропогенное загрязнение лесов".

В Тюмени в 10 часов в отеле "Double Tree by Hilton" (ул. Орджоникидзе, 46, конференц-зал "Silver-hall") начнется круглый стол "Онлайн кассы – главное". 

В Тюмени в 11 часов пироговой "Штолле" (ул. Одесская, 59) начнется медиаобед, посвященный первому гастрономическому фестивалю "Сибирский разносол".

В Тюмени в 11 часов в отеле "Mercure" (ул. 50 лет Октября, 14, конференц зал "Менделеев", 5 этаж) начнется пресс-конференция с участием организаторов федерального проекта "Гонка Героев".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется круглый стол "Курортный сбор: вводить или не вводить?".

В Тюмени в 18 часов в Networking cafe на площади тюменского технопарка (ул. Республики, 142) начнется научный workshop для студентов Тюменского медицинского университета.

Этот день в истории:

В 1648 году началась экспедиция русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь.

В 1712 году в присутствии Петра I на воду спущен первый линейный корабль, заложенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе для Балтийского флота.

В 1786 году в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

В 1919 году образована Лига наций.

В 1941 году впервые прозвучала песня "Священная война".

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