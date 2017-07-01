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Тюменцам стоит опасаться клещей

18:01 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Шевцовой

1 тыс. 368 га было обработано от клещей за счет средств бюджета Тюмени. Потенциальные места обитания иксодовых клещей – парки и лесопарки – в Тюмени регулярно осматриваются специалистами управ и Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации города.

При энтомологическом контроле была подтверждена эффективность проведения акарицидных обработок и подтверждено, что клещи  на обработанных территориях отсутствуют. Тем не менее всегда нужно помнить, что в городе отмечаются единичные случаи укусов клещей.

Проведение в текущем году второго этапа акарицидной обработки территории города Тюмени, в том числе территории лесничества "Городские леса города Тюмени" и лесопарка "Затюменский", запланировано в период с августа по сентябрь.

По словам специалистов, лучший способ защититься от клеща – правильно одеваться. В городских лесопарках рекомендуется ходить не по траве, а по дорожкам. Если вы или ваша собака погуляете по траве на необработанной территории, то вероятность "поймать" клеща достаточно высока. В этом случае нужно вытащить его, обратиться к врачу и следовать рекомендациям медиков.

Желательно, отправляясь на пикник, заранее приобрести противоклещевой аэрозоль. Осматривайте себя и детей каждые 15-20 минут и особо тщательно – перед заходом в дом. Не забывайте, что клещи могут притаиться не только на теле и в складках одежды. Они могут залезть в вещи  сидеть в цветах. 

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